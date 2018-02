"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова прозвучит «Alla Nozdracheva For Man Mix».

1. Shaka Ponk - Scarify feat. Adam Turner AKA Beat Assailant (The White Pixel Ape (Smoking Isolate to Keep in Shape)’2014)

2. Von Südenfed - That Sound Wiped (Tromatic Reflexxions’2007)

3. FALCONS - Overlook ‘2015

4. Digitalism - Destination Breakdown (Gerd Janson Remix) ‘2016

5. The Jesus And Mary Chain - Amputation Damage And Joy’2017)

6. Black Plastic - Sertraline (Black Plastic’2016)

7. 80Kidz - Joke (5’2016)

8. Pop Will Eat Itself - Hit The Hi-Tech Groove (Box Frenzy’1987)

9. Ursula 1000 Sal P - Stand up Straight ‘2017

10. Felka - Nu Way (Enter Delete Return’2004)

11. Nirvana -All Apologies (Sound Remedy Remix) ‘2011

12. Christian Kreuz - Lebenslänglich Disco (Diktatur Des Kapitals’2003)

13. Justice - D.A.N.C.E. (Mstrkrft Remix) ‘2008

14. Rein - C.A.P.I.T.A.L.I.S.M (Freedoom’2017)

15. The Glamour - Love Burn ‘2010

16. Heavy Rotation - Save The Aliens ‘2016

17. Becko - Move On ‘2016

18. Kurd Maverick - Hell Yeah ‘2012

19. Sullivan King x NIGHTOWLS - We In Here (feat. Dan Rudd) ‘2017

20. Black Tiger Sex Machine - Face Down ft. Panther (Crystalize Remix) ‘2017

21. Killeddrugs - You Like This ‘2012

22. Teeel - Koho Grass ‘2018

23. 2 Live Crew - Me So Horny (As Nasty As They Wanna Be’1989)

24. 3D Stas - New Time (The Heat (EP)’2018)

25. Shiny Toy Guns (Ianizer & Lemethy Twonk Remix) ‘2010

26. Agar Agar - Symbiose (Cardan’2016)

27. Crossfaith - Wildfire (Feat. Benji Webbe of Skindred) (XENO’2015)

28. Davip & DM - So Crazy (feat. Lady LAF) ‘2016

29. Melt Yourself Down - Listen Out Night (Last Evenings On Earth’2016)

30. Skylab - Hell's Inky (Resistanz’2016)

31. June – Restless Conversation ‘2013

32. The Presets - Do What You Want ‘2017

33. Whyel - The Peak (feat. Brennan Cota) ‘2017

34. FRONTIER BACKYARD – HABANERO (va - We are DISCO!!!~tribute to the telephones~‘2015)

35. Pony Pony Run Run - First Date Muller (You Need Pony Pony Run Run’2009)\

36. Senses Fail - Jets to Perú ‘2017

37. James Chance & The Contortions - The Flesh is Weak (The Flesh is Weak’2016)

38. Duchess Says - I Repeat Myself (Sciences Nouvelles’2016)

39. Ash Code - Night Rite ‘2015

40. Odonis Odonis - Vanta Black (Post Plague’2016)

41. Trash Groove Girls - Trash Beat (Arbeit Sport Und Spiel 12'' ‘1986)

42. Jamaica - Cross The Fader (No Problem’2010)

43. We Are Monroe - Mind Games (White Lights’2017)

44. Impaled - Gutless (Zardonic Remix) [2012 REVAMP]

45. The Coathangers - Squeeki Tiki (Nosebleed Weekend’2016)

46. The Lowdown - I'll Turn Your Blood Into Ants (Y Is A Crooked Letter ‘2003)

47. Royal Republic - When I See You Dance With Another (Weekend Man’2015)