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В выходные пожары унесли жизни двух пенсионеров

Сегодня, 20:30
В выходные пожары унесли жизни двух пенсионеров
В День защитника Отечества в пожаре погиб курянин. ЧП в деревне Никулино Золотухинского района произошло ранним утром 23 февраля. На место происшествия направились экстренные службы. Огнеборцы оперативно потушили деревянный дом. Однако огонь успел нанести ему серьезный урон. На пепелище обнаружили тело 65-летнего мужчины – хозяина дома. Погибший в «группу риска» не входил, находился на пенсии и вел подсобное хозяйство. Причины возгорания устанавливаются. Еще один пожар унес жизнь 77-летнего пенсионера в Фатежском районе 25 февраля. Мужчину вытащили из горящего дома с признаками отравления угарным газом и на «скорой» госпитализировали, однако спасти его не удалось. Всего же в трехдневные выходные в регионе произошли пять пожаров. Спасатели связывают это с установившимися аномальными холодами и призывают курян соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

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