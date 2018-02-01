Курянин представит Армению на «Евровидении»

Певец Севак Хаганян представит Армению на конкурсе «Евровидение-2018». По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей именно он стал победителем национального отбора. Песенный конкурс пройдет с 8 по 12 мая в португальском Лиссабоне. Россию должна представить Юлия Самойлова, которую в прошлом году не пустили на «Евровидение» в Киеве. Севак Хаганян родился в Армении. Когда ему было 14-ть, семья переехала в Курск. Сам Севак считает себя курянином. Напомним, ранее он участвовал в российском шоу «Голос». Правда, успеха в этом проекте добиться не удалось. При этом он стал победителем украинского шоу талантов «Х-фактор» в 2016 году.