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В Курской области самому возрастному жениху 92 года

Сегодня, 08:00
В Курской области самому возрастному жениху 92 года
В 2017 году в Курской области было зарегистрировано более 43 тысяч актов гражданского состояния. Родилось 10896 малышей, 7757 пар зарегистрировали свои брачные союзы. Такую статистику привели органы ЗАГС области. В курских семьях на свет появилось 130 двойняшек, а в 6-ти семьях родились тройни. Сотрудники ЗАГСов также отметили существенное повышение возраста вступления в брак. Если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких чуть больше трети. Схожая динамика прослеживается и у мужчин, основная масса которых предпочитает начинать семейную жизнь после 30-ти. К слову, самому возрастному жениху, зарегистрировавшему свой брак в 2017 году в Дмитриевском районе, 92 года, невесте 80 лет.

 

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