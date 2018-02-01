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Сегодня в Перми «Авангард» поборется за полуфинал Кубка России

Сегодня, 08:01
Сегодня в Перми «Авангард» поборется за полуфинал Кубка России
Сегодня курский «Авангард» проведет первый в этом году матч. Наши футболисты в Перми сразятся с местным «Амкаром» за выход в полуфинал Кубка России. Для «Авангарда» это первая встреча на таком уровне. «Амкар» проведет уже седьмой кубковый четвертьфинал в своей истории. До этого он пять раз добирался до полуфинала. Начало матча в 17:30 по московскому времени. 
Добавим, что в Перми сегодня не теплее, чем в Курске. Однако главный тренер курского клуба Хасанби Биджиев ранее высказал мнение, что вряд ли матч будут переносить из-за холодов.

 

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