поиск по сайту
 

Курянина за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам

Сегодня, 08:03
Курянина за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам
Курянина за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина ежемесячно должен был направлять четверть своего заработка на содержание дочери. Однако житель Курска исполнять свои обязательства не спешил, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал. Образовалась задолженность по алиментам - 26 тысяч рублей. За неуплату без уважительных причин нерадивого отца привлекли к административной ответственности, назначили в качестве наказания 60 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина так и не встал и не предпринял попытки погасить долг хотя бы частично. Тогда на алиментщика завели уголовное дело. Суд приговорил курянина к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама