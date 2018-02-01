Курянина за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчина ежемесячно должен был направлять четверть своего заработка на содержание дочери. Однако житель Курска исполнять свои обязательства не спешил, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи ребенку не оказывал. Образовалась задолженность по алиментам - 26 тысяч рублей. За неуплату без уважительных причин нерадивого отца привлекли к административной ответственности, назначили в качестве наказания 60 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина так и не встал и не предпринял попытки погасить долг хотя бы частично. Тогда на алиментщика завели уголовное дело. Суд приговорил курянина к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.