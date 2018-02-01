Губернатор поручил разобраться с невыполнением плана капремонта в Курской области

Губернатор Курской области провел совещание, речь на нем шла о реализации программы капитального ремонта. По словам и. о. генерального директора регионального фонда капремонта Геннадия Баева, основная проблема невыполнения запланированных работ в том, что предыдущий руководитель Фонда Виктор Бобрышев заключил договоры, в полтора раза превышающие собираемость Фонда. В результате образовалась внушительная задолженность перед подрядчиками. В 2016-м в Фонде капремонта Курской области прошла прокурорская проверка, инициированная региональным комитетом ЖКХ и ТЭК. По результатам часть договоров расторгли. Кроме того, выявили факты хищения средств. Следственные органы возбудили четыре уголовных дела. Фигурантом одного из них является бывший руководитель фонда Виктор Бобрышев. Как пояснил Баев, расценки на капремонт 2016 года в 2017-м устарели. Поэтому необходимо было решать: применять старые расценки и значительно сокращать список работ в домах или перенести сроки ремонта на ряде объектов на 2018 год. В итоге ремонт 106 домов перенесли. По итогам совещания губернатор поручил своим замам разобраться в причинах невыполнения плана, низкой собираемости платежей , наладить работу с Минстроем и населением по данному вопросу, а также принять исчерпывающие меры для урегулирования сложившейся ситуации.



