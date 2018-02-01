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Сотрудник автосервиса отремонтировал и угнал ВАЗ

Сегодня, 08:05
Сотрудник автосервиса отремонтировал и угнал ВАЗ
В Курске полицейские по горячим следам раскрыли угон ВАЗа. Машина пропала из автосервиса. Злоумышленником оказался 20-летний работник ремонтной организации. Угнанный автомобиль заметили сотрудники ГИБДД Мантуровского района. ВАЗ был припаркован возле одного из домов поселка. Водитель находился в состоянии опьянения, но смог пояснить, что ему нужно было доехать к своим родственникам, поэтому угнал автомобиль. Именно этот транспорт он выбрал, так как ранее его ремонтировал и был уверен в исправности. Легковушку угнал, пока коллеги отвлеклись. Ранее курянин уже был неоднократно судим, в том числе дважды за угоны. Возбуждено уголовное дело. Похищенный отремонтированный транспорт уже вернули владельцу.

 

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