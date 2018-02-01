Мэр Курска заявил, что «Пятёрочки» на Красной площади не будет

В начале февраля многих курян возмутила новость о том, что вместо ресторана "Центральный" на Красной площади Курска откроется магазин "Пятёрочка". Небезразличные горожане даже вышли на пикет под девизом "Спасем архитектуру Курска". Власти при этом уверяли, что ситуация с магазином в центральном здании города законна. И вот накануне в прямом эфире ТРК "Сейм" мэр Курска Николай Овчаров заявил: «Никакого сетевого магазина в гостинице "Центральной" размещено не будет. Для арендаторов подыскивается вариант размещения других структур, например, банка или какого-то административного офиса», - сказал глава города.