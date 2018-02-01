Встреча между "Амкаром" и "Авангардом" состоится по расписанию

Сегодня вечером «Амкар» играет с курским «Авангардом» в четвертьфинале Кубка России. Пресс-служба пермского клуба уточняет: на утреннем предматчевом совещании было принято решение, что игра состоится. Однако если непогода усилится, никто не знает, каким будет решение главного судьи. Сейчас в Перми не теплее, чем в Курске. К тому же город завалило снегом. Стадион, на котором должна состояться кубковая встреча "Амкара" и "Авангарда", приводят в порядок. Начало матча в 17:30 по московскому времени.