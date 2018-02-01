Курянин при покупке фермы для майнинга стал жертвой мошенников

Курянин, решивший добывать криптовалюту, стал жертвой мошенников. Как рассказали в УМВД, потерпевший через интернет попытался купить так называемую ферму для майнинга. Устройство представляет собой набор компьютерных комплектующих, подключаемых к интернету и объединённых программным обеспечением. Такая конструкция может выполнять только одну задачу – добывать криптовалюту, например, биткойны, используя свои вычислительные мощности. Объявление о продаже фермы за 380 тысяч рублей мужчина нашёл на сайте бесплатных объявлений. По договорённости с продавцом он перевёл всю сумму на его банковскую карту. После этого телефон, указанный в объявлении, отключился. Два дня потерпевший безуспешно пытался дозвониться, но потом осознал, что стал жертвой обмана. Установлено, что номер мошенников зарегистрирован в столичном регионе, а деньги с карты уже сняли. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.