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В центре Курска неизвестный пытался убить студента из Нигерии

Сегодня, 12:34
В центре Курска неизвестный пытался убить студента из Нигерии
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Как рассказали в СК, вечером 25 февраля около дома № 99 «Б» по улице Ленина Курска неизвестный молодой человек ударил ножом в шею 21-летнего гражданина Нигерии, студента 5-го курса Курского медуниверситета. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали бригаду «Скорой помощи», медики доставили потерпевшего в больницу, где ему провели операцию. Состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое. Следователи разыскивают нападавшего.  

 

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