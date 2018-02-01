В центре Курска неизвестный пытался убить студента из Нигерии

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Как рассказали в СК, вечером 25 февраля около дома № 99 «Б» по улице Ленина Курска неизвестный молодой человек ударил ножом в шею 21-летнего гражданина Нигерии, студента 5-го курса Курского медуниверситета. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали бригаду «Скорой помощи», медики доставили потерпевшего в больницу, где ему провели операцию. Состояние его здоровья оценивается как среднетяжелое. Следователи разыскивают нападавшего.



