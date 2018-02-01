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За подделку элитного алкоголя куряне получили условные сроки

Сегодня, 12:43
За подделку элитного алкоголя куряне получили условные сроки
Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу  в отношении 46-летнего жителя Курска и двух его соучастников 40 и 36 лет. Их признали виновными в производстве и реализации поддельного алкоголя в особо крупном размере. 
Как рассказали в прокуратуре, с сентября 2015 по июль 2016 года подсудимые приобретали у неустановленного лица алкоголь для дальнейшей продажи под чужим фирменным наименованием. В нежилом помещении они разливали спиртосодержащую жидкость в емкости и клеили поддельные акцизные марки. Крупные объемы фальсифицированного алкоголя в 5-литровых емкостях перевозили на автомобиле. Они хранили приобретенную спиртосодержащую продукцию, определяли цену для продажи.  
Около года подсудимые реализовывали населению бутылки с немаркированной алкогольной продукцией под видом  элитного коньяка, виски, рома, джина, текилы, водки и нескольких наименований вина и шампанского.
Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из нелегального оборота изъято более 2 тыс. литров  алкоголя в емкостях и в готовой к реализации стеклотаре на сумму, превышающую 2 млн. руб.
Суд назначил каждому из них наказание в виде  2 лет 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 мес. Удовлетворены гражданские иски правообладателей оригинальной алкогольной продукции, с подсудимых взыскан причиненный ущерб в размере более 700 тыс. руб. В целях обеспечения гражданских исков на имущество подсудимых наложен арест.

 

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