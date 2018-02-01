Собственник помещения не в курсе, что "Пятерочку" на Красной площади запретили

Собственник помещения на Красной площади Курска бизнесмен Александр Самсонов не в курсе, что "Пятерочку" в здании бывшего ресторана "Центральный" запретили. Об этом он заявил журналистам интернет-издания "Media City". Собственник помещения также не предполагает, на каких основаниях мэр Курска сделал громкое заявление. Напомним, накануне в прямом эфире ТРК "Сейм" Николай Овчаров заявил, что никакого сетевого магазина в гостинице "Центральной" не будет, а для арендаторов подыскивают вариант размещения других структур, например, банка или какого-то административного офиса». Сегодня, 13:01 К списку новостей