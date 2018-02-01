В Курске задержаны распространители героина

В Курске полицейские задержали двух граждан одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в распространении наркотиков. Ранним утром сотрудники ППС на служебном автомобиле заметили на Сумской двух человек, которые вели себя подозрительно. Их решили осмотреть. При осмотре у иностранцев нашли 73 свертка с порошком. Экспертиза показала, что это героин весом более 150 граммов. Выяснилось, что подозреваемые уже успели сделать несколько закладок. Тайники обнаружили, наркотики изъяли. Злоумышленники признались, что незаконный заработок предложил им земляк, проживающий в Москве. В Курск они приехали недавно. Подозреваемых допрашивают через переводчика. Возбуждено уголовное дело. За распространение наркотиков в крупном размере иностранцам грозит 20 лет лишения свободы.



