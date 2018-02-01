«Авангард» впервые в истории сыграет в полуфинале Кубка России

Накануне вечером курский "Авангард" в гостевом матче по пенальти обыграл пермский "Амкар" в четвертьфинале Кубка. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти сильнее оказался "Авангард" со счетом 7:6. При этом в Перми представители команд обсуждали вариант с переносом матча из-за снега и сильного мороза, но в итоге решили провести встречу по расписанию. В полуфинале курский клуб встретится с ярославским "Шинником", который в четвертьфинале так же в серии пенальти победил "СКА-Хабаровск". Полуфинальные матчи Кубка России пройдут 18 апреля. Добавим, «Авангард» впервые в своей истории проведет встречу на таком уровне.