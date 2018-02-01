Курское «Динамо» начинает четвертьфинальную серию Евролиги

Сегодня вечером в Курске состоится первый матч четвертьфинальной серии женской баскетбольной Евролиги. «Динамо» принимает итальянский клуб «Фамила». Начало встречи в СКК в 19 часов. Четвертьфинальная серия продлится до двух побед одной из команд, которая выйдет в «Финал четырех» Евролиги. Это уже четвертый поход курянок за путевкой в «Финал четырех». Первый из них завершился «бронзой», второй – неудачей, третий — «золотом» Евролиги. У подопечных Лукаса Мондело рекордная победная серия, которая длится второй сезон и составляет 32 матча. «Динамовки» досрочно выиграли свою группу «А». Итальянская команда стала 4-й в группе «В».



