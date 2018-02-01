На счетах курян более 100 миллиардов рублей

Жители Курской области хранят во вкладах более 106 миллиардов рублей, сообщили в обладминистрации со ссылкой на местное отделение Банка России по ЦФО. За 2017 год объем вкладов курян в банковском секторе увеличился на почти 11,5 миллиардов рублей. Вклады в рублях по-прежнему наиболее привлекательны для жителей региона. Они составляют 89% всех депозитов.

На 1 января 2018 года на территории Курской области действовали 1 региональный банк, 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, а также 247 обособленных структурных подразделений — дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы.