На улицах Курска во время паводка установят насосы

В Курске продолжают готовиться к паводку. Хотя в последние годы «большая вода» обходит наш город стороной, все службы планируют встретить ее во всеоружии. На время паводка организуют работу трех лодочных переправ: у Кривецкого моста – ул. Тимской, у школы № 16 – протоки Кривец и на ул. Водяная – ул. Сушковская. Как рассказал председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов, на затапливаемых низменных участках в Сеймском и Центральном округах установят насосы для откачки воды. В частности, они появятся на Литовской, Бочарова и Малиновых переулках. На улице Прилужная при необходимости будет установлен временный переходный мост. Сейчас же подрядчик начал очистку водопропускных труб, ливнеприемных решеток, каналов и лотков от ила и грязи, а канав - от мусора и остатков растительности.

Телефоны паводковых комиссий Курска: Городская паводковая комиссия – 51-92-80, 51-92-89; Паводковая комиссия Центрального округа – 70-23-12; Паводковая комиссия Железнодорожного округа – 26-12-75; Паводковая комиссия Сеймского округа – 37-04-70.

