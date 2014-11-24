поиск по сайту
 

Аферисты оставили курянку без 40 тысяч рублей и норковой шубы

Сегодня, 08:16
Аферисты оставили курянку без 40 тысяч рублей и норковой шубы
Жительница Железногорска хотела приобрести норковую шубу. В соцсетях женщина увидела объявление о продаже шубы со скидкой. Предложение ей понравилось, курянка вступила в переписку с продавцом. Тот сообщил, что надо сделать предоплату - более 40 тысяч рублей. Женщина подвоха не почувствовала и перечислила деньги. Но шубы так и не дождалась. Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Стражи порядка пытаются установить личность продавца норковой шубы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама