Аферисты оставили курянку без 40 тысяч рублей и норковой шубы

Жительница Железногорска хотела приобрести норковую шубу. В соцсетях женщина увидела объявление о продаже шубы со скидкой. Предложение ей понравилось, курянка вступила в переписку с продавцом. Тот сообщил, что надо сделать предоплату - более 40 тысяч рублей. Женщина подвоха не почувствовала и перечислила деньги. Но шубы так и не дождалась. Позже она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. Стражи порядка пытаются установить личность продавца норковой шубы.