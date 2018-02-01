Сыры и «молочка» на московской ярмарке «Мос/Еда» в марте

Март обещает всем гурманам и просто любителям здорового питания насыщенную программу: со всей России в Москву съедутся фермеры, чтобы в рамках фестиваля «Мос/Еда» представить на суд москвичам свою экологически чистую и полезную для здоровья продукцию. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Всего на фестиваль будет завезено около 4,5 миллионов килограмм продовольственной продукции, из которой около 1 миллиона килограмм придется на молочку и сыры. Российские сыровары из более чем 10 регионов продемонстрируют посетителям около 110 различных сортов сыра – мягкие, твердые и полутвердые.

Впрочем, по оценкам экспертов, наиболее востребованными сортами, как и обычно, станут полутвердые. Олег Сирота, один из участников фестиваля, так оценивает потребление в московском регионе: «Москвичи особенно любят полутвердые сыры, на которые приходится 60-70% продаж. Потом идет молочная продукция, которая приносит 15-20% прибыли на московских ярмарках. Доля остальных сыров может достигать 25%».

Западноевропейские сыры давно уже доступны российскому потребителю благодаря производителям из наших южных регионов, где такие сорта как камамбер, бри, моцарелла, буррата и дор блю (сыр с голубой плесенью) производятся по многовековым технологиям.

Свой сегмент есть и у твердых сыров: в этот раз производители из Саратовской области обещают порадовать гурманов авторскими рецептурами с добавлением тмина и пажитника.

На фестивале представят свою продукцию сыровары из Краснодарского края, Крыма, Сибири, с урала, из Московской, Саратовской, Владимирской, Калининградской и Ленинградской областей.