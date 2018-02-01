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Снегопад осложнил дорожную обстановку в Курске

Сегодня, 11:57
Снегопад осложнил дорожную обстановку в Курске
На Курск обрушился обещанный снегопад. Непогода осложнила дорожную ситуацию. Яндекс-пробки «окрасил» центральные улицы в красный цвет, количество мелких аварий резко увеличилось. Водители уже привычно винят дорожные службы. Однако в пробках в такую метель застревает в том числе спецтехника. Госавтоинспекция призвала автолюбителей не оставлять транспорт на проезжей части дорог, чтобы не мешать снегоуборочным машинам. Но сугробы не оставили многим водителям выбора, поэтому они паркуют автомобили, как придется. Особенно острожными инспекторы призывают быть и пешеходов, не забывать про светоотражающие элементы на одежде, так как видимость в метель сильно ухудшается.  

 

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