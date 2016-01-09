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В Курской области пожарный сломал ногу во время рейда

Сегодня, 12:09
В Курской области пожарный сломал ногу во время рейда
С начала года в Курской области произошло около 30 несчастных случаев на производстве. В прошлом году их было на треть меньше. Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования констатируют: во всем виноваты погодные условия, в частности, гололед, заставивший курян падать с неприятными для себя последствиями. Так, начальник караула противопожарной службы, совершая обход домов в профилактических целях в одном из населенных пунктов, поскользнулся на обледенелой дороге и получил перелом ноги. Этот случай признан страховым. Поэтому оплату лечения, необходимых высокотехнологичных операций, а также дальнейшей реабилитации возьмет на себя соцстрах. 

 

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