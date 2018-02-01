На курских предприятиях зафиксировали 6 тяжелых несчастных случаев

С начала года на курских предприятиях зафиксировали 6 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Из-за гололеда начальник караула противопожарной службы во время обхода поскользнулся на обледенелой дороге и получил перелом ноги.

Еще 5 тяжелых несчастных случаев произошли при ремонтных работах на предприятиях разных сфер деятельности. В ООО «АгроПроектСтрой» при демонтаже оборудования серьезные ушибы ноги и грудной клетки получил слесарь-ремонтник. Падение с лестницы при ремонте трубопровода для работника Щигровской перо-пуховой фабрики закончилось травмой головы. Плохую службу для 52-летнего слесаря «Курскатомэнергоремонт» сослужила оторвавшаяся от сварных швов уплотняющая дверь, нанесшая ему множественные травмы, в том числе позвоночника. Слесарь ГК «Промресурс» был придавлен движущейся платформой. Механизатор одного из агропредприятий травмировал глаз при обслуживании трактора.

Все пострадавшие находятся на лечении в медучреждениях Курска и области. По двум из них уже завершено расследование. Все шесть случаев признаны страховыми. Это значит, что оплату лечения, необходимых высокотехнологичных операций, а также дальнейшей реабилитации возьмет на себя Фонд социального страхования. Ежегодно на эти цели его региональным отделением направляется около 92 млн рублей.



