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В Курске бизнесмен скрыл более 2,5 миллионов рублей налогов

Сегодня, 13:00
В Курске бизнесмен скрыл более 2,5 миллионов рублей налогов
В Курске бизнесмен стал фигурантом уголовного дела за уклонение налогов в крупном размере. Как сообщили в СК, индивидуальный предприниматель занимался торговлей и производством пищевых продуктов. Действовавшие от имени бизнесмена лица внесли в налоговую декларацию ложные сведения, таким образом  удалось скрыть более 2,5 миллионов рублей налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года. Нарушение налогового законодательства выявили полицейские во время проверки.
Сейчас следователи изучают финансовую отчетность индивидуального предпринимателя, устанавливают виновное лицо. Проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету государства.

 

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