Курянин попался на сбыте фальшивых купюр

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося сбыть фальшивую купюру. Злоумышленник дважды приносил подделки в один и тот же супермаркет на проспекте Клыкова. В первый раз ему удалось расплатиться, и он решил, что кассиры не слишком внимательно проверяют подлинность банкнот. На следующий день курянин пришёл со своей знакомой, которой передал фальшивку, а сам расположился в конце очереди. Кассир обнаружила подделку и вызвала полицию. Тогда мужчина бросил девушку и вышел на улицу, чтобы наблюдать за ситуацией со стороны. Когда полицейские оформляли изъятие пятитысячной купюры, он позвонил знакомой и этим выдал себя. Стражи порядка задержали его. По пути в отдел полиции он выбросил оставшиеся фальшивки. Но оперативники заметили это и приобщили цветные бумажки к материалам уголовного дела. До суда подозреваемый останется под арестом. Полицейские же выясняют, откуда к нему попали поддельные купюры. За фальшивомонетничество грозит до 8 лет тюрьмы.



