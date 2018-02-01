поиск по сайту
 

Курянин попался на сбыте фальшивых купюр

Сегодня, 15:25
Курянин попался на сбыте фальшивых купюр
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося сбыть фальшивую купюру. Злоумышленник дважды приносил подделки в один и тот же супермаркет на проспекте Клыкова. В первый раз ему удалось расплатиться, и он решил, что кассиры не слишком внимательно проверяют подлинность банкнот. На следующий день курянин пришёл со своей знакомой, которой передал фальшивку, а сам расположился в конце очереди. Кассир обнаружила подделку и вызвала полицию. Тогда мужчина бросил девушку и вышел на улицу, чтобы наблюдать за ситуацией со стороны. Когда полицейские оформляли изъятие пятитысячной купюры, он позвонил знакомой и этим выдал себя. Стражи порядка задержали его. По пути в отдел полиции он выбросил оставшиеся фальшивки. Но оперативники заметили это и приобщили цветные бумажки к материалам уголовного дела. До суда подозреваемый останется под арестом. Полицейские же выясняют, откуда к нему попали поддельные купюры. За фальшивомонетничество грозит до 8 лет тюрьмы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама