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Курск от снега чистят 64 единицы техники

Сегодня, 17:06
Курск от снега чистят 64 единицы техники
Из-за мощного снегопада рабочий день в администрации Курска начался с экстренного совещания. Как сообщил председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов, во всех округах рабочие  с ночи чистят дороги от снежных заносов. В общей сложности задействованы 64 единицы техники. В первую очередь расчищаются основные автомагистрали, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Автомобили, припаркованные на обочинах и мешающие снегоуборочной технике, подлежат принудительной эвакуации. Автолюбителям рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Глава города поручил руководителям окружных администраций организовать силами управляющих компаний расчистку от снега дворов многоквартирных домов. Департамент развития предпринимательства и потребрынка будет контролировать состояние территорий, прилегающих к киоскам, магазинам и торговым центрам.

 

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