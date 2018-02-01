Курск от снега чистят 64 единицы техники

Из-за мощного снегопада рабочий день в администрации Курска начался с экстренного совещания. Как сообщил председатель городского комитета ЖКХ Сергей Цуканов, во всех округах рабочие с ночи чистят дороги от снежных заносов. В общей сложности задействованы 64 единицы техники. В первую очередь расчищаются основные автомагистрали, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы. Автомобили, припаркованные на обочинах и мешающие снегоуборочной технике, подлежат принудительной эвакуации. Автолюбителям рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Глава города поручил руководителям окружных администраций организовать силами управляющих компаний расчистку от снега дворов многоквартирных домов. Департамент развития предпринимательства и потребрынка будет контролировать состояние территорий, прилегающих к киоскам, магазинам и торговым центрам.