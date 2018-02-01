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В Курске задержан грабитель офиса службы такси

Сегодня, 17:09
В Курске задержан грабитель офиса службы такси
В Курске полиция задержала по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на офис службы такси. Мужчина пришёл в организацию под предлогом трудоустройства. В разговоре с директором он назвал фиктивные данные, а затем вытащил баллончик со слезоточивым газом и распылил его мужчине в лицо. В это время на столе лежали деньги – около 20 тысяч рублей. Подозреваемый забрал их и продолжил распылять газ в помещении, чтобы скрыться. Директор офиса такси получил серьёзный ожог роговицы глаз, другие сотрудники пострадали от действия токсичных веществ. Злоумышленника задержали, но денег при нём не было. После допроса с использованием полиграфа выяснилось, что похищенная наличность находится у одного из знакомых грабителя.  Подозреваемый отправился в СИЗО, под стражей он пробудет до начала судебного разбирательства. 

 

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