В Курске задержан грабитель офиса службы такси

В Курске полиция задержала по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на офис службы такси. Мужчина пришёл в организацию под предлогом трудоустройства. В разговоре с директором он назвал фиктивные данные, а затем вытащил баллончик со слезоточивым газом и распылил его мужчине в лицо. В это время на столе лежали деньги – около 20 тысяч рублей. Подозреваемый забрал их и продолжил распылять газ в помещении, чтобы скрыться. Директор офиса такси получил серьёзный ожог роговицы глаз, другие сотрудники пострадали от действия токсичных веществ. Злоумышленника задержали, но денег при нём не было. После допроса с использованием полиграфа выяснилось, что похищенная наличность находится у одного из знакомых грабителя. Подозреваемый отправился в СИЗО, под стражей он пробудет до начала судебного разбирательства.