Сегодня стартует «Студенческая весна Соловьиного края». Фестиваль проходит под девизом «Культурное достояние народов России». В «Студвесне» принимают участие более пяти тысяч студентов, причем не только из России, но и из Белоруссии, Грузии, Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Болгарии, Бразилии, Индии, Китая. Они представляют более 20 учебных заведений. Первыми соревноваться будут поэты и конферансье. Начало конкурса в полдень в Курском госуниверситете.