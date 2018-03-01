поиск по сайту
 

Сегодня стартует Студенческая весна Соловьиного края

Сегодня, 08:14
Сегодня стартует Студенческая весна Соловьиного края
Сегодня стартует «Студенческая весна Соловьиного края». Фестиваль проходит под девизом «Культурное достояние народов России». В «Студвесне» принимают участие более пяти тысяч студентов, причем не только из России, но и из Белоруссии, Грузии, Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Болгарии, Бразилии, Индии, Китая. Они представляют более 20 учебных заведений. Первыми соревноваться будут поэты и конферансье. Начало конкурса в полдень в Курском госуниверситете. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама