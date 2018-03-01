У осужденных берут образцы ДНК

У осужденных в курских колониях берут образцы ДНК. В каждом исправительном учреждении действуют специальные комиссии по проведению процедуры геномной регистрации. В их состав входят медицинские работники, сотрудники оперативных и воспитательных служб, отделов специального учета. Как сообщили в УФСИН, в 2017-м геномную регистрацию уже прошли 838 осужденных. В первую очередь образцы ДНК берутся у лиц, которым в скором времени предстоит освобождение. Процедура обязательна отбывающих наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления сексуального характера. Полученная информация заносится в федеральную базу данных. Случаи раскрытия преступлений именно благодаря созданным геномным картам в Курской области уже были.