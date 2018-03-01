В Тимском районе пожар оставил многодетную семью без дома. Сообщение о ЧП в селе 1–е Выгорное поступило в «Службу спасения» утром 28 февраля. Когда пожарные прибыли на место, огнем была охвачена кровля, внутри помещения было сильное задымление. В доме жила семья из семи человек – трое взрослых (хозяин дома, его дочь и зять) и четверо малолетних детей в возрасте до 10 лет. Как выяснилось позже, самый старший мужчина решил растопить печь. Чтобы процесс пошел лучше, курянин использовал жидкость для розжига. Грубейшее нарушение требований пожарной безопасности привело к печальным последствиям: семья лишилась крыши над головой. К счастью, все жильцы дома успели самостоятельно покинуть дом, никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Сейчас погорельцы проживают у родственников. Специалисты устанавливают ущерб, который нанес пожар.



