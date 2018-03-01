Курск продолжает заваливать снегом

В Курской области наступление календарной весны сопровождается снегопадом. Как и предупреждали синоптики и спасатели, погода ухудшилась в ночь с 28 февраля на 1 марта. Регион продолжает засыпать снегом. На дорогах заносы, всё это сопровождается сильным ветром. Дорожники не успевают справляться с разгулом стихии. На многих улицах заторы, резко увеличилось количество мелких ДТП, затрудняющих передвижение по городу. Автоинспекторы призывают водителей пересесть с личного транспорта на общественный, а также не бросать машины на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В противном случае автомобиль эвакуируют.