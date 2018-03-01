Курск продолжает заваливать снегом

В
Курской области наступление календарной весны сопровождается снегопадом. Как и предупреждали
синоптики и спасатели, погода ухудшилась в ночь с 28 февраля на 1 марта. Регион
продолжает засыпать снегом. На дорогах заносы, всё это сопровождается сильным
ветром. Дорожники не успевают справляться с разгулом стихии. На многих улицах
заторы, резко увеличилось количество мелких ДТП, затрудняющих передвижение по
городу. Автоинспекторы призывают водителей пересесть с личного транспорта на
общественный, а также не бросать машины на обочинах, чтобы не мешать
снегоуборочной технике. В противном случае автомобиль эвакуируют.