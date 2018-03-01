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2 тонны лишних запчастей для холодильников задержала курская таможня

Вчера, 13:01
2 тонны лишних запчастей для холодильников задержала курская таможня
Из Украины в пункт пропуска Крупец прибыл грузовой  автомобиль MAN, зарегистрированный в Молдове. Представитель фирмы-перевозчика предоставил курским таможенникам комплект документов, подтверждающих ввоз в Россию около 6,5 тонн товара. В грузовике были запчасти для холодильного оборудования турецкого производства. Когда товар взвесили, то обнаружили около 1779 кг лишних запчастей. Их изъяли. В отношении фирмы-перевозчика из Молдовы составлен протокол об административном правонарушении. Транспортной организации грозит штраф до 100 тысяч рублей и конфискация товара. 

 

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