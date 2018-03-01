В Курске десятками крадут люки

В Курске участились случаи хищения крышек люков с дренажных колодцев, смотровых люков и тепловых камер. Как сообщили в местном филиале "Квадры", только за январь – февраль было украдено более 20 крышек. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год. В компании отметили, что ремонтные бригады регулярно совершают обходы теплосетей и устанавливают ограждения на всех открытых колодцах, которые удается обнаружить. Помочь они просят и горожан. Теплоэнергетики напомнили, что хищение люков – не просто банальная кража. Речь идет о безопасности людей. В открытый колодец может упасть человек. Курян призывают сообщать обо всех пропавших люках в диспетчерскую службу компании по телефонам: (4712) 39-48-64, 39-48-68, 39-48-88 либо сразу уведомлять полицию.