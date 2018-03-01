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В Курске дефицит терапевтов и педиатров

Вчера, 17:02
В Курске дефицит терапевтов и педиатров
Курская область по уровню обеспеченности врачебными кадрами занимает 5 место в ЦФО. Председатель регионального комитета здравоохранения Ольга Новикова рассказала, что на сегодня наиболее дефицитные специалисты в городе - участковые терапевты и педиатры, а также врачи скорой медицинской помощи. На селе не хватает хирургов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов и фельдшеров. Привлечь медиков в районы призвана программа «Земский доктор». С 2012 года в рамках этой программы 225 молодых специалистов изъявили желание работать на селе. Решить проблему со средним медперсоналом помогает похожий проект – «Земский фельдшер», он стартовал в прошлом году. Участникам этой программы установлено право на получение единовременной компенсационной выплаты в полумиллиона рублей.

 

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