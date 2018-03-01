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На расчистку улиц Курска от снега вышли чиновники

Вчера, 17:32
На расчистку улиц Курска от снега вышли чиновники
В Курске вторые сутки идет снегопад. В мэрии города сообщили, что на расчистку улиц вышли порядка 70 единиц снегоуборочной техники. Работы по расчистке трамвайных путей и основных автомагистралей, чтобы по максимуму предупредить перебои в работе общественного транспорта, начались ещё вчера ночью, однако снегопад и ветер сильно осложняют задачу коммунальщиков. К уборке снега привлекают предприятия и организации разной формы собственности. Сегодня сотрудники отраслевых и территориальных органов горадминистрации и муниципальных учреждений вышли на расчистку снега вблизи остановок пассажирского транспорта и на пешеходных переходах.

 

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