На расчистку улиц Курска от снега вышли чиновники

В Курске вторые сутки идет снегопад. В мэрии города сообщили, что на расчистку улиц вышли порядка 70 единиц снегоуборочной техники. Работы по расчистке трамвайных путей и основных автомагистралей, чтобы по максимуму предупредить перебои в работе общественного транспорта, начались ещё вчера ночью, однако снегопад и ветер сильно осложняют задачу коммунальщиков. К уборке снега привлекают предприятия и организации разной формы собственности. Сегодня сотрудники отраслевых и территориальных органов горадминистрации и муниципальных учреждений вышли на расчистку снега вблизи остановок пассажирского транспорта и на пешеходных переходах.



