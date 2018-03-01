В Курске 5 человек чуть не погибли от отравления угарным газом

В «Службу спасения» Курска с просьбой о помощи позвонил мужчина, житель дома по улице Косиновская, пожаловался на плохое самочувствие. Он рассказал, что потерял сознание и упал с лестницы. Очнувшись, он сразу вызвал спасателей. Прибывшие на место пожарные смогли беспрепятственно зайти в дом. На первом этаже они обнаружили курянина, который звонил в «Службу-112». Тогда мужчина объяснил, что из последних сил подполз к входной двери и открыл её. На верхних этажах ещё находились люди без сознания. Спасатели вытащили из дома троих мужчин и двух женщин. Все надышались угарным газом. Так как один мужчина всё же очнулся и смог вызвать помощь, трагедии удалось избежать. Четверых пострадавших направили в больницу, один мужчина от госпитализации отказался. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Аварийная бригада газовиков выяснила, что из-за смены направления и силы ветра происходила обратная тяга отработанных газов в дымоход. В доме отключили газоснабжение.



