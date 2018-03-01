5 курян за неделю стали жертвами интернет-мошенников

На этой неделе зарегистрировали 5 эпизодов, когда деньги с банковских счетов курян перешли в карманы преступников. Каждый из потерпевших получил СМС с информацией о блокировке своей карты, перезвонил по указанному в сообщении номеру телефона. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, просили назвать номер кредитки и секретный трёхзначный код с оборота. Когда жертвы ждали на линии, преступники вводили эти данные в компьютер и переводили деньги через систему онлайн-банкинга. Подобные операции нельзя завершить без ввода специального кода, который приходит на телефон владельца карты. Уверенные в том, что общаются с сотрудниками банка, потерпевшие сами называли пароль, позволяя мошенникам завершить транзакцию. После такого общения один курянин лишился 180 тысяч рублей, а двое других – 30 и 50 тысяч. Полиция разыскивает преступников, возбуждены уголовные дела.



