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В Курск с проверкой приедет замминистра ЖКХ России

Сегодня, 08:10
В Курск с проверкой приедет замминистра ЖКХ России
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис планирует приехать с проверкой в Курск. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. «Курская область стала регионом с самым худшим уровнем выполнения программы капремонта в 2017 году — коллеги во всей области смогли отремонтировать лишь 73 дома за год. Это всего 26,7% от плана! На прошлом селекторе по капремонту мы эту проблему уже достаточно жёстко обозначили, сегодня ещё раз прошлись по основным моментам с вице-губернатором области. Планирую выездную проверку», — написал Андрей Чибис. Напомним, в программу капремонта 2017 года в Курской области было включено 273 многоквартирных дома. Однако отремонтировать успели лишь 73. Ситуацией заинтересовались в Минстрое.

 

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