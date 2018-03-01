Школьница из Курска завоевала титул «1-я Юная Краса России»

В Сочи состоялся финал всероссийского конкурса «Краса России». Курскую область на нем представила 17-летняя Софья Одинцова. Для нее это было первое соревнование национального масштаба. По итогам конкурса Софья вошла десятку лучших и завоевала титул «1-я Юная Краса России». Также ей присвоили почетное звание «Посол города Сочи». При этом, жюри конкурса особо отметило исконно русскую, славянскую красоту нашей землячки. Всего в конкурсе приняли участие 45 девушек со всей страны. Они продемонстрировали навыки дефиле, а также таланты и умения в творческих испытаниях.