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Школьница из Курска завоевала титул «1-я Юная Краса России»

Сегодня, 11:59
Школьница из Курска завоевала титул «1-я Юная Краса России»
В Сочи состоялся финал всероссийского конкурса «Краса России». Курскую область на нем представила 17-летняя Софья Одинцова. Для нее это было первое соревнование национального масштаба. По итогам конкурса Софья вошла десятку лучших и завоевала титул «1-я Юная Краса России». Также ей присвоили  почетное звание «Посол города Сочи». При этом, жюри конкурса особо отметило исконно русскую, славянскую красоту нашей землячки. Всего в конкурсе приняли участие 45 девушек со всей страны. Они продемонстрировали навыки дефиле, а также таланты и умения в творческих испытаниях.

 

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