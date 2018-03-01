В Курской области на избирательных участках завершили установку видеокамер. Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», монтаж систем видеонаблюдения за выборами Президента закончили во всем Центральном федеральном округе. В нашем регионе установлено 377 комплектов оборудования. В каждый комплект входит две камеры, коммутатор и телекоммуникационный шкаф. Видео с камер передается по защищенным каналам связи в центры обработки данных. Каждая камера оснащена флеш-накопителем, что позволяет ей вести запись даже в случае аварийного отключения связи. Все камеры установлены с таким расчётом, чтобы обеспечить максимальный угол обзора, но не нарушить тайны голосования. Видеонаблюдение на избирательных участках будет работать с 8:00 18 марта и до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает все его строки. В территориальных же избирательных комиссиях трансляция начнется после окончания голосования, чтобы можно было проконтролировать процесс приема протоколов.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру.