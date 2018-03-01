Автомобилистов призывают пересесть на общественный транспорт

Погода серьезно осложнила дорожную обстановку в Курской области. В ближайшие сутки снова ожидаются снегопад, метель и снежные заносы. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность. Автоинспекторы призывают водителей не оставлять транспорт на проезжей части, чтобы не мешать снегоуборочной технике. В противном случае машины могут быть эвакуированы. Госавтоинспекторы просят водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дороге. Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде и соблюдать ПДД. Автомобилистов призывают пересесть с личного транспорта на общественный. Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по номеру 02, с мобильного 102; телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области (4712) 36-70-01; 36-70-02.



