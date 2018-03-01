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За опасный автобус оштрафован курский перевозчик

Сегодня, 14:31
За опасный автобус оштрафован курский перевозчик
В Поныровском районе на скамье подсудимых оказался мужчина, который занимался пассажирскими перевозками. Как сообщили в прокуратуре, он перевозил пассажиров по маршруту «Поныри – Курск». В автобусе, которым управлял мужчина, было установлено газобаллонное оборудование. Правда, разрешения на установку и использование этого оборудования у курянина не было. Этим он нарушил требования безопасности и создал угрозу жизни и здоровью людей.
Перевозчика в качестве наказания приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей.

 

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