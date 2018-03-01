Полицейский за избиение подозреваемого отправился на 2 года в колонию

В Глушковском районе за превышение должностных полномочий с применением насилия осужден сотрудник полиции. Как сообщили в СК, прошлым летом сотрудники ОМВД прибыли домой к подозреваемому в краже. Хозяин проводил полицейских в дом, а сам остался на улице с одним из полицейских, который решил «выбить» из фигуранта признательные показания. В ход пошла деревянная палка. Затем полицейские доставили мужчину в отдел и подвергли административному задержанию за мелкое хулиганство. На следующий день избиение селянина продолжилось. Утром полицейский привел его в служебный кабинет и ударил кулаком. Затем страж порядка начал бить мужчину рулоном обоев. Суд приговорил сотрудника полиции к 2 годам колонии общего режима. Также его лишили права на 2 года занимать должности в правоохранительных органах.