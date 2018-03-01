Курянка победила в капитал-шоу «Поле Чудес»

Преподаватель кафедры экономики, управления и политики ЮЗГУ Евгения Несенюк из Курска стала победительницей телевизионного капитал-шоу «Поле чудес». Домой она привезла множество подарков с Первого канала. Впрочем, Евгения говорит, что ехала не за победой, а чтобы побывать на передаче, встретиться с бессменным ведущим Леонидом Якубовичем, посмотреть самой и показать дочке, как происходят съемки передач.

"Это фортуна! Как сказал Леонид Аркадьевич, на место одного участника приходит две-три тысячи заявок! Нужно было представить какой-то творческий номер, а так как моя дочка занимается пением, мы подготовили «вокальный» подарок", – делится впечатлениями Евгения.