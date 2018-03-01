Куряне предлагают помощь застрявшим в сугробах автомобилистам

В минувшие выходные на Курскую область обрушилась непогода – прошел сильный снегопад. Из-за плохой погоды многие отложили поездки. Тем, кто все-таки выехал и застрял в сугробе или улетел с дороги, предлагают помощь инициативные куряне. Свое обращение они разместили в группе «ВКонтакте» "Автокадр 46". Там говорится:"Кто застрянет серьёзно или слетит не дай бог на трассе, пишите, звоните". Под объявлением собралось немало и других желающих помочь - в зависимости от района города или области.