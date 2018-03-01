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Сегодня в Курске откроется конноспортивная школа

Сегодня, 08:02
Сегодня в Курске откроется конноспортивная школа
Сегодня в Курске состоится торжественное открытие конноспортивной школы. Она находится на Магистральной, 42. После традиционного разрезания красной ленточки почетные гости совершат осмотр школы, а зрители займут места на трибунах. После ознакомительной экскурсии на манеже состоятся показательные выступления мастера спорта России, участника летних Олимпийских игр 2016 года Евгении Овчинниковой на лошади Орино, соревнования по конкуру и фигурный выезд конноспортивного клуба «Раздолье русское». Завершится церемония открытия школы катанием на лошадях для желающих.

 

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