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В Курске нашли пропавшую пенсионерку из Ульяновска, потерявшую память

Сегодня, 08:06
В Курске нашли пропавшую пенсионерку из Ульяновска, потерявшую память
В социальных сетях появилась информация, что в Ульяновске пропала 80-летняя пенсионерка. 20 февраля женщина ушла из дома и не вернулась. По одной из версий, пожилая женщина могла уехать в Москву. После распространения ориентировок, волонтерам, занимающихся поиском людей, поступил звонок из Курска. Как сообщают ульяновские СМИ, пропавшую старушку опознали в Курской области. По предварительной информации, женщина ехала в поезде, ей стало плохо. Из-за проблем с памятью родной город пенсионерка назвать не смогла. Подробности этой истории пока неизвестны. 

 

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