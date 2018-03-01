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В железногорском магазине торговали небезопасным фаршем

Сегодня, 11:46
В железногорском магазине торговали небезопасным фаршем
В продуктовом магазине Железногорского района торговали небезопасным фаршем и фальсифицированной колбасой. Это выяснилось в ходе внеплановой выездной проверки сотрудников Россельхознадзора. Специалисты отобрали пробы продукции животного происхождения на качество и безопасность. В двух пробах свиного фарша выявили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В пробе полукопчёной колбасы выявлена видоспецифичная ДНК курицы, между тем на оболочке продукта прописан состав от производителя, в который не входит мясо кур. По выявленным обнаружениям направлены письма в компетентные органы для принятия мер к производителю продукции – АО «Губкинский мясокомбинат» (Белгородская область, г. Губкин).

 

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