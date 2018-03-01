В Курске выпало более трети мартовской нормы осадков

В начале марта в Курскую область пришёл Балканский циклон и принёс обильные снегопады. По информации федеральных СМИ, тёплый атмосферный фронт за сутки 3 марта вывалил на Центральную Россию до двух третей месячной нормы осадков. Метель назвали аномальным для весны. Среди городов, на долю которых пришелся снежный максимум, отмечены Рыльск — 24 миллиметра и Курск — 20 мм. Однако синоптики сообщают, что это не предел. На этой неделе снегопады могут продолжиться. Циклон же взял курс на северо-восток и переместился в сторону Волго-Вятского района.







